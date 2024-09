Mirada: „Ich war nie der Typ für einen Plan B“

Und ihr Gespür sollte sie leiten: Sie ging nach Los Angeles, zu den Oscars, versuchte einen Fuß in die harte Branche zu setzen, ergatterte Probeshootings mit Guess-Aktionär Paul Marciano. Was nun nach viel Glück klingt, waren in Wahrheit zehn Jahre harte Arbeit: „Aber ich war nie der Typ für einen Plan B – ich habe immer weiter daran festgehalten!“ Heute ist sie besser gebucht als je zuvor, modelt für großen Namen wie Victoria’s Secret und ziert Covers von „Harper’s Bazaar“ oder „L‘Officiel“.