Die schönsten Kleinstädte rund ums Ländle

Biberach an der Riß

Eine gute Autostunde von Bregenz entfernt liegt ein kleinstädtisches Juwel: Biberach. Überaus sehenswert ist der von prunkvollen Patrizierhäusern umsäumte Marktplatz. Eine ganz besondere Geschichte erzählt die Stadtpfarrkirche St. Martin: Biberach wurde nach dem Dreißigjährigen Krieg zu einer sogenannten paritätischen Reichsstadt, Katholiken und Evangelikale waren also gleichberechtigt – und so wird die Kirche bis heute von beiden Konfessionen genutzt.