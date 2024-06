Gelsen-Plage: „Nur lange und helle Kleidung hilft“

In Österreich machen sich derzeit vermehrt Stechmücken bemerkbar. Grund dafür ist laut dem Ökologen und Gelsenexperten Bernhard Seidel, dass drei Wochen nach dem Hochwasser in Bayern und in Teilen Österreich die gesamte eingelagerte Brut der Überschwemmungsgelsen auf einmal geschlüpft ist. An Brutstätten am Wasser sehe man eine regelrechte Massenentwicklung. Im Vergleich zu den Horden nach den katastrophalen Hochwässern in den Nuller-Jahren sei das Aufkommen aber „harmlos“. In drei Wochen sollte es mit dem Spuk auch schon wieder vorbei sein.