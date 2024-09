Umzug wird bejubelt, zehn tolle Tage beginnen!

Wenn der Herold die Marktordnung verlesen hat, lockt das Wiesenmarktgelände die Besucher: Rund 200 Krämer aus dem gesamten Bundesgebiet sowie Italien, Slowenien, Ungarn, Deutschlandbauen ihre Standln auf und bieten alles an, was man gar nicht gesucht hat. Der Handel ist auf der Wiesn so wichtig wie schon 1362, als Herzog Rudolf VI. der Stadt den Jahrmarkt erlaubte.