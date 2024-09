Pensionist wollte seine Gläubiger austricksen

Am Anfang allen Übels stand ein klassischer Fall von „zu viel Monat am Ende des Geldes“. Weshalb gegen den Pensionisten am Bezirksgericht Bregenz ein Konkursverfahren eingeleitet wurde. Um an Vermögenswerten zu retten, was noch zu retten war, verheimlichte der Angeklagte jedoch so einiges an Besitz, wodurch seine Gläubiger getäuscht wurden. Laut Strafantrag hatte der Beschuldigte im Konkursverfahren unter anderem eine Erbschaft in Höhe von 310.000 Euro verschwiegen. Außerdem den Besitz von drei Autos. Um diese vor der Exekution zu retten, wurden die Fahrzeuge auf seine Frau angemeldet. In einem Fall soll auch deren Untermieter mitgemischt haben. Wodurch sich die beiden als Beitragstäter schuldig machten. Zudem hatte die zweitangeklagte Ehefrau im Rahmen des Konkursverfahrens verschwiegen, Wertpapiere in Gesamthöhe von 3700 Euro zu besitzen.