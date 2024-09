EU-Ziele bei E-Autos „sind unmöglich zu erreichen“

Der Boom bei E-Autos hat sich stark eingebremst. In vielen EU-Ländern sinkt der Anteil von elektrischen Fahrzeugen an den Neuzulassungen. Die 2025 anvisierten 25 Prozent bei den Verkäufen seien unmöglich zu schaffen, warnt die Automobilwirtschaft. Dafür müsste sich nämlich der jetzige Anteil von 12,5 Prozent in einem Jahr verdoppeln.