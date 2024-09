Böser Befund: NFL-Krankheit fordert nächstes Opfer

„Nach der gestrigen Ankündigung von Brett Favre halte ich es für das Beste, allen mitzuteilen, dass bei mir vor etwas mehr als einem Jahr in der NFL Cleveland Clinic Demenz diagnostiziert wurde. Der Arzt sagt, ich hätte noch zwischen zwei und zehn Jahren zu leben“, schrieb Kramer auf Instagram. „Bitte kein Mitleid, ich habe ein tolles Leben geführt und würde nichts ändern. Niemand wollte mehr gewinnen als ich und ich habe nie aufgegeben, und genau so werde ich kämpfen. Football ist das Leben, für das wir uns entschieden haben, und manchmal kann so etwas passieren.“