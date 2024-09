Polizist verkaufte Kokain aus Asservatenkammer

Drogen auch in Haus entdeckt

Nach dem Vorfall an der Schule fanden Ermittler am Arbeitsplatz des Mannes weitere Drogen. In seinem Haus wurde zudem ein Beutel der Polizei Manchester mit Spuren von Kokain entdeckt. Daraufhin wurde das Kokain in der Asservatenkammer gewogen, das bei zwei Polizeieinsätzen sichergestellt wurde – eine erhebliche Menge fehlte.