Fall Maddie: Zeuge belastet Verdächtigen schwer

Zeuige belastet Hauptverdächtigen schwer

Der Zeuge, Laurentiu C., sagte nun vor Gericht aus, B. habe ihm in der gemeinsamen Haft erzählt, dass er in Portugal auf der Suche nach Geld in ein Apartment eingestiegen sei. Dort habe er jedoch kein Geld gefunden, stattdessen sei er auf ein Kind gestoßen und habe es mitgenommen, wie der britische „Mirror“ berichtet. Später, so die Zeugenaussage, habe B. berichtet, die Polizei habe mit Spürhunden nach ihm gesucht. Er sei jedoch rechtzeitig entkommen.