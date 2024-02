Prozess gegen Maddie-Verdächtigen vertagt

Laut deutschen Ermittlerinnen und Ermittlern war B. früher regelmäßig an der Algarve in Portugal und übernahm dort Gelegenheitsarbeiten. Zudem brach er in Hotels und Ferienanlagen ein. Dabei soll er auch Sexualverbrechen begangen haben. Laut Anklageschrift hat der Verdächtige drei Frauen vergewaltigt und zwei Mädchen an einem Strand sowie auf einem Spielplatz sexuell missbraucht. Die Taten sollen sich zwischen 2000 und 2017 ereignet haben.