Post-Kunde sucht seit einem Monat seine Briefe

„Bedauerlicher Fehler eines Zustellers“

Vor zwei Taschen voller Post stand indessen ein Welser mitten am Gehweg in der Adlerstraße in Wels. Von einem Postmitarbeiter fehlte jede Spur. „Man kann deutlich erkennen, dass sich Poststücke darin befinden. Hebt man die Tasche etwas an, sieht man auch Wahlkuverts“, meint der Leser.