Hochwasserschutz: Kritik an Gesetzesnovelle

Seit 2021 muss nicht bebautes Bauland in Gebieten, die statistisch gesehen, alle 30 Jahre von Hochwasser betroffen sind (HQ30-Flächen) in Grünland zurück gewidmet werden. Geht es nach dem Land, dann soll die Bebauung dieser Zonen wieder erlaubt sein. Eine entsprechende Gesetzesnovelle ist aktuell in Begutachtung und soll noch heuer vom Landtag beschlossen werden.