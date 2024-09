Der Meister kämpft gegen das „Ohrfeigen-Triple“

Der erfolgsverwöhnte Doublesieger kämpft im Nachtrag bei der Austria gegen den „Ohrfeigen-Triplepack“! Nach den beiden Niederlagen in Brest (1:2) und gegen den WAC (0:3) hat Sturm im Nachtrag in Wien etwas gut zu machen – und eine sportliche „Reaktion“ (sprich ein Punktegewinn) der Schwarz-Weißen ist mit Blick auf die bisherige Bilanz unter Christian Ilzer recht wahrscheinlich. Denn in fünf Saisonen unter dem 46-jährigen Erfolgscoach, der bei Sturm einen Punkteschnitt von 1,85 aufweist (und 101 seiner 184 Partien gewonnen hat) haben die Grazer nur einmal drei Niederlagen am Stück hinnehmen müssen – im Oktober 2021 waren es binnen elf Tagen sogar vier: 0:1 gegen Real Sociedad, 1:4 gegen Salzburg, 1:2 gegen Ried und 0:3 gegen den WAC.