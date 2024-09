Donau: Schifffahrt-Sperre vollständig aufgehoben

Am längsten hatte man mit einem durch das Hochwasser verursachten technischen Problem an der Schleuse Greifenstein in Niederösterreich zu kämpfen. Seit Dienstag 9.30 Uhr ist die rechte Kammer der Schleuse für den Verkehr freigegeben. Die linke Kammer sollte im Laufe des Tages wieder einsatzfähig sein. Die Durchfahrt funktioniere nun problemlos. Damit ist auf der gesamten Donau wieder die Schifffahrt möglich, alle Sperren sind aufgehoben und die Schleusen sind intakt.