Rafael Nadal für Davis-Cup-Finals nominiert

Für Laver Cap abgesagt

Zuletzt hatte der 14-fache French-Open-Gewinner seine Teilnahme am Laver Cup am vergangenen Wochenende in Berlin abgesagt und dies mit seiner fehlenden Matchfitness begründet. In diesem Jahr hat er zudem die Grand-Slam-Turniere Wimbledon und US Open ausgelassen. Bereits im Mai des Vorjahres hatte Nadal angekündigt, dass er 2024 seine Karriere ausklingen lassen wolle.