Fahrschüler (17) stürzte betrunken in Bachbett

Nach einer Zechtour „borgte“ sich ein 17-jähriger Fahrschüler Mamas Auto aus – und stürzte damit am Sonntag in Leonding (OÖ) betrunken in ein Bachbett. Nach dem Unfall rief der junge Mann seine Mutter zu Hilfe, um die Sache zu vertuschen. Dieser Versuch schlug aber gehörig fehl.