Warum immer mehr Frauen Soldatinnen werden wollen

„Friseurin, Kosmetikerin oder Lehrerin – also typische Frauenjobs – kamen für mich nie in Frage. Ich habe schon als Mädchen lieber „Soldat“ gespielt statt „Mutter-Vater-Kind“, und mich für Berufe interessiert, die mehrheitlich von Männern ausgeübt werden“, erzählt die gebürtige Ungarin, die in ihrer alten Heimat nach der Gymnasium-Matura die Polizeischule besuchte, bevor sie in Innsbruck eine Lehre als Betriebslogistik-Kauffrau abschloss und 13 Jahre lang als Lagerlogistikerin in einer Elektrotechnikwerkstatt in Schwaz tätig war.