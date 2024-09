50. Einzel-Titel für Andreas Voijta

Pauer weiter stark

Also blieb ihr keine andere Wahl. Sie trat aus dem vollen Training heraus an und holte sich ihren 21. Einzel-Titel vor Nada Ina Pauer, die nach ihrer langen Verletzungspause (mit zahlreichen Operationen) bei ihrem Comeback einen weiteren großartigen Schritt nach vorne machte. Nada Ina Pauer, heuer auf der Bahn schon Meisterschaftsdritte über 5000 m, wurde Zweite in 34:37 vor Sandrina Illes, die sich an ihrem 38. Geburtstag in 34:46 mit Bronze beschenkte.