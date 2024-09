Joshua kassiert krachende K.-o.-Niederlage

Schon in der ersten Runde ging Dubois offensiv zu Werke, setzte schwere Treffer und schickte Joshua zu Boden. Dies wiederholte sich in den Runden drei und vier, in der fünften schien dann Joshua auf dem Vormarsch. Er brachte zweimal die rechte Faust hart ins Ziel, Dubois geriet ins Taumeln. Joshua wurde nun offener, suchte den entscheidenden Schlag – und kassierte diesen dann selbst durch einen Konter von Dubois mit einem rechten Haken.