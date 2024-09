74-Jähriger versuchte, mit Wasserkübeln zu löschen

Am Samstagabend brach im Dachstuhl eines Wohnhauses in Haag in der Gemeinde Magdalensberg ein Brand aus, den die Bewohner selbst bemerkten.

Ein 74-jähriger Mann versuchte, mit mehreren Wassereimern den Brand zu löschen. In der Zwischenzeit verständigte ein Nachbar die Feuerwehr. Die Feuerwehrleute sahen die Rauchsäule schon von weiter Entfernung.