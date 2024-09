Kärntnerin (68) starb beim Wandern in Südtirol

Am Freitag war eine Kärntner Wandergruppe in Südtirol auf das Köpfl (2189 Meter) aufgestiegen, einige wollten noch zur Ochsenscharte weitergehen – ein Weg, an dessen Beginn das Schild „Nur für Geübte“ auf die Herausforderung und notwendige Trittsicherheit hinweist.