Einblicke in die lautmalerische Welt der Zikaden

Vor Kurzem fand in der Messestadt die „Mitteleuropäische Zikadentagung“ statt, an der zahlreiche Experten aus insgesamt neun verschiedenen Ländern teilnahmen. Am Programm standen unter anderem Fachvorträge und drei Exkursionen zur Erforschung der Zikadenfauna Vorarlbergs. In diesem Rahmen gelang sogar der Erstnachweis einer neuen Art für den österreichischen Raum. Darüber hinaus konnten mehrere seltene beziehungsweise schwer zu entdeckende Arten gefunden werden. Die Ergebnisse dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden, erst müsse noch einiges an Forschungsarbeit geleistet werden, so Friebe.