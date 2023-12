„So erlebte ich die Helene Fischer-Show“

„Habe zu Großmutter gebetet“

Bei der Aufzeichnung in Düsseldorf ging für die Lesachtalerin ein großer Wunsch in Erfüllung, wie sie der „Krone“ (sie schickte uns auch ein paar Fotoandenken), erzählte: „Wer mich kennt, der weiß, dass mit dieser Sendung von Helene Fischer einer meiner musikalischen Wünsche in Erfüllung gegangen ist.“ Auch verriet sie uns: „Ich habe heuer immer wieder zu meiner verstorbenen Großmutter gebetet, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Ich bin wirklich ein sehr sehr gläubiger Mensch, weshalb ich mir sicher bin, dass die Oma mitgeholfen hat.“