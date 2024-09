„Für den Kopf ist hier alles viel fordernder“

14 Paraden beim 20:28 zum Auftakt gegen Melsungen, ebenso viele beim 31:28 in Gummersbach, 13 (vier in den ersten vier Minuten) am Donnerstag, als ihn die „Krone“ im Lipperland besuchte. „Ich klopfe mir erst auf die Schulter, wenn ich konstant halte“, verzichtet er vorerst auf große Töne. „Hier muss ich aufpassen, was ich sage!“ Teamkollege Lukas Hutecek, der sich in drei Saisonen bei Lemgo für einen Spitzenklub (Melsungen legte ein Angebot vor, der Ex-Fiver verlängerte aber bis 2026) interessant machte, hatte Trainer Florian Kehrmann auf Möstl aufmerksam gemacht, als dieser international noch unbekannt war. Am 23. Dezember unterschrieb er für Lemgo, erst Ende Jänner wurde das Transfergeheimnis von ÖHB-Teamchef Ales Pajovic im kroatischen Fernsehen ausgeplaudert.