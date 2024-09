Auf diesem Marktplatz in Linz ist Geld tabu

Soziale Partnerschaft und auf Augenhöhe

Geld ist bei dem von der „Krone“ präsentierten Marktplatz am 22. Oktober tabu, es geht um Tauschgeschäfte im Zeichen der sozialen Partnerschaft und auf Augenhöhe. „Der Marktplatz hat ein Ziel: Er will Dinge möglich machen“, sagt Michael Baminger, der sich als Vorsitzender des Vereins Institut Lebensnetze mit seinen Vorstandskollegen Kathrin Kühtreiber-Leitner und Werner Pamminger in den Dienst der guten Sache stellt.