Was wächst da? Experten bestimmen Äpfel und Birnen

Kronprinz Rudolf, Steirischer Maschanzker oder Waldviertler Böhmer – gerade Streuobstwiesen bieten eine breite Vielfalt an alten und fast vergessenen Obstsorten. Vielfach stehen die Bäume schon mehrere Generationen. Doch die so prägende Kulturlandschaft der Streuobstwiesen gerät in den vergangenen Jahren immer mehr in Bedrängnis.