Grüne wollen Mieten gesetzlich drosseln

Um das zu erreichen, soll eine Grundmiete eingeführt werden. Diese könnte, so Tomaselli, sieben Euro pro Quadratmeter betragen. Ist die Wohnung thermisch gesehen gut in Schuss oder verfügt sie über eine besondere Ausstattung, so soll die Grundmiete um bis zu 25 Prozent angehoben werden dürfen. Entschärft wird dieses Modell allerdings durch zwei Einschränkungen: Erstens soll die Grundmiete bei Neubauten erst nach einer Frist von 25 Jahren in Kraft treten – bis dahin wollen die Grünen eine freie Preisgestaltung zulassen. Zudem soll die Grundmiete auf das jeweilige Bundesland abgestimmt werden.