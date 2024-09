Ihr Lapsus lässt Henry und Caragher ausflippen

Übertragungsbeginn beim US-Sender CBS. Alle sind bereit, das Experten-Trio Henry, Carragher und Micah Richards brennen auf ihren ersten Live-Einstieg im Studio an diesem Champions-League-Mittwoch. Die Moderatorin legt los: „So schön, dass Sie dabei sind“, begrüßt sie die Zuschauer: „Ich bin Kate Ab...“, stockt, fährt sich mit den Händen ins Gesicht und trägt ein innerliches Derby zwischen Selbstironie und Scham aus. Was das Problem war? Bis wenige Tage zuvor hatte die Star-Moderatorin Kate Abdo geheißen. Erst am Dienstag hatte sie aber ihre Namensänderung aufgrund der Ehe mit ihrem Ehemann Malik Scott breitenwirksam kundgetan. Es war also ihre erste Begrüßung als Kate Scott. Die Macht der Gewohnheit wollte sie aber sich als Kate Abdo vorstellen lassen. Das genügte, um die honorigen Herren auf der Experten-Bank zu kindlich- (oder kindisch?-)herzhaftem Lach-Gebrüll zu motivieren.