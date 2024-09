Wiederkehr: „Koran nicht wichtiger als Verfassung“

Fehlende Deutschkenntnisse

Trotz verstärkter Maßnahmen in Wien haben fast die Hälfte der Schulkinder unzureichende Deutschkenntnisse. „Wir sind hier in einer großen Veränderung der Gesellschaft in Wien mit einer starken Migration“, so der NEOS-Politiker. Er fordert verpflichtende Deutschkurse in den Sommermonaten: „Die Kinder, die nicht ausreichend Deutsch können, sollen auch im Sommer mindestens zwei Wochen verpflichtend Deutsch lernen.“ Diese Maßnahme soll sicherstellen, dass Kinder, die in den Ferien in ihr Heimatland reisen, den Anschluss nicht verlieren.