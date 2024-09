Hundebox-Fall: Täterinnen wollen niedrigere Strafe

Jene Mutter, die ihren damals 12-jährigen Sohn im Waldviertel beinahe zu Tode gequält hatte, will heute Strafminderung. Die 33-Jährige und ihre Komplizin fassten im Vorjahr im Mordversuchs-Prozess in Krems (NÖ) 20 beziehungsweise 14 Jahre Haft aus. Am Donnerstag werden beide Frauen in den Justizpalast in Wien gebracht, wo ihre Berufung behandelt wird.