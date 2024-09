Wie man 30 Post-its zum Fliegen bringt

Sie haben ganz viel junges Publikum, rund 25 Prozent sind unter 30 Jahren. Was wollen die am liebsten sehen?

Natürlich Musical, und beim klassischen Repertoire gehen bei ihnen am besten „Die Fledermaus“, „La traviata“ und „Zauberflöte“. Und ich denke dann: Leute! Das ist wirklich super, aber kommt doch nicht nur in das, was man schon kennt. Was sie brauchen, ist eine ausgestreckte Hand. Man muss ihnen klarmachen, wir sind für euch da, ihr braucht kein großes Wissen, es ist spannend und leistbar. Dann kommen sie schon.