Welche Alternativen zum Auto nutzen Sie gern?

Der jährliche autofreie Tag soll das Bewusstsein für Umweltprobleme stärken und die Luftqualität und Luftverschmutzung reduzieren. Daher lassen am 22. September viele das Auto auch mal stehen. Das ist in der Stadt einfacher umzusetzen als in ländlicheren Gegenden, in denen öffentliche Verkehrsmittel nicht im selben Ausmaß zur Verfügung stehen. Welche Alternativen zum Auto nutzen Sie am liebsten und warum?