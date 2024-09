Messerdroher stand nach Festnahme an der Wand

Szenen wie in einem Krimi spielten sich am Dienstag um 14 Uhr beim Linzer Südbahnhofmarkt ab. Beamte der Schnellen Interventionsgruppe und der Bereitschaftseinheit waren mit zwei Kleinbussen angerückt, um einen Staatenlosen (23) aus Linz festzunehmen. Dem Verdächtigen wurden Handschellen angelegt. Bis zum Abtransport fixierten zwei Polizisten den Mann, indem sie ihn gegen die Mauer eines Gebäudes in der Krankenhausstraße lehnten. Der Vorfall sorgte für großes Aufsehen, immerhin war er mitten am helllichten Tag neben einem Kinderspielplatz passiert.