Die Drogen rollten in Saunaöfen über die Grenze

Vorstellungsgespräche als DJ

Jahrelang handelte die Bande mit Drogen. Aus der Ukraine wurde Cannabis nach Österreich geschmuggelt, eingeschweißt in Saunaöfen. In einen passen 5,5 Kilogramm, Verkaufswert: rund 30.000 Euro. Die Lagebesprechung fand stets im Südburgenland statt. „Ich kenne all diese Leute nicht“, sagte der Angeklagte, der zum Prozess in Eisenstadt in Handschellen aus der U-Haft vorgeführt wurde. „Ich war nur einmal im Burgenland, weil ich mich in einer Diskothek als DJ bewerben wollte.“ Und wie kommt dann sein Konterfei auf die Observationsfotos des Landes- und Bundeskriminalamts? „Ich weiß es nicht.“