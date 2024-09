Wiener Polizei veröffentlicht jetzt Fahndungsfotos

Der Mord hatte sich am 12. Jänner 2008 im ersten Bezirk zugetragen. Die Leiche eines damals 19-Jährigen wurde damals in der Nähe der Albertina rund fünf Stunden nach der Tat vom Reinigungspersonal des Museums vor einer abgesperrten Baustelle in einer Blutlache entdeckt. Laut Polizei soll sich die Tat jedoch in der Karlsplatzpassage abgespielt haben.