Pablo Heras-Casado: Zurück zu den Wurzeln

Heute Elbphilharmonie in Hamburg, nächste Woche Brucknerhaus in Linz: Der spanische Star-Dirigent Pablo Heras-Casado kommt viel herum – und er liebt Bruckner. In Linz dirigiert er eine Sinfonie „im Originalklang“, damit geht er zurück an die Wurzeln den Werks. Österreich kann er übrigens – mit Augenzwinkern – in drei Worte fassen.