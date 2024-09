ÖBB bauen Ausweichgebäude am Bregenzer Bahnhof

Die rund zwei Millionen Euro, welche die ÖBB in die Erneuerung der Rolltreppen im abbruchreifen Bregenzer Bahnhofs stecken müssen, könnten sich am Ende doch noch rechnen: Der Steg zu den Bahnsteigen, an denen die Rolltreppen auf und ab führen, wird den Bregenzern nämlich so lange erhalten bleiben, bis das neue Bahnhofsgebäude steht. Und das dürfte noch ein paar Jahre dauern, wie ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair auf „Krone“-Anfrage bestätigt: „Aus jetziger Sicht – und nur dann, wenn alles gut läuft – wird im Jahr 2030 mit dem Bau des neuen Gebäudes begonnen.“