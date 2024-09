Auf Flucht nach brutaler Tat auch Kind angegriffen

Noch dramatischer klingt, was der Klagenfurter auf der Flucht getan hat: Eine junge Mama ging mit zwei Kindern gerade durchs Stiegenhaus, als der Mann blutüberströmt auf sie zurannte. „Sie haben einen kleinen Buben so gestoßen, dass er sich nur mit Mühe am Stiegengeländer festhalten konnte“, hält die Richterin vor. Wäre der Zehnjährige hinabgefallen, hätte er schwere Verletzungen davontragen können.