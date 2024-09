Aaron Pilsan virtuos und vielschichtig

„Chopin plus Virtuosität“, so nannte Aaron Pilsan das anspruchsvolle Programm, das er auf Einladung der Chopin-Gesellschaft am späten Sonntagnachmittag im Pförtnerhaus spielte. Doch bei Aaron Pilsan bedeutet Virtuosität nicht schweißtreibende Mühe, nein, vielmehr hat er diese musikalische Tugend im kleinen Finger. Der junge Mann steht turmhoch darüber und hat somit die Ressourcen, dieses unglaubliche Programm interpretatorisch auszuloten, die Kraft für ausdrucksstarke Nuancen zu finden, Charaktere zu erschaffen und sogar das Publikum das eine oder andere Mal zum Schmunzeln zu bringen, nicht zuletzt mit seinen Moderationen.