„Emily in Paris“-Season endet mit Mega-Cliffhanger

Rätsel um Insta-Namen

Doch das ist nicht alles: Die Pariser Werbeagentur Agence Grateau, in der Emily arbeitet, expandiert nach Rom – und ernennt Emily zur Leiterin des neuen Standorts. Mit dazu gibt es eine stilvolle Dachgeschosswohnung mit atemberaubendem Blick über die ewige Stadt. Natürlich lässt sich „Emily in Paris“, wie sie sich auf Instagram nennt, dieses neue Kapitel nicht entgehen und postet prompt ein Selfie aus ihrem neuen Zuhause. Während sie beginnt, ihren Insta-Namen in „Emily in ...“ zu ändern, klingelt es an der Tür.