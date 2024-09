Toter nach Schießerei vor NFL-Stadion in Detroit!

„Es ist lächerlich“

„Tailgating, Alkohol und Waffen. Das passt nicht zusammen“, heißt es in einer Stellungnahme von Detroits Polizeichef James White, der die „waffenbegeisterte“ Gesellschaft in den USA aufs Schärfste verurteilt. „Wir holen sie bei jedem kleinen Konflikt heraus. Es ist lächerlich. Wenn ihr euch streiten wollt, dann streitet euch. Lebe, um an einem anderen Tag zu kämpfen. Aber jeder muss eine Waffe haben, damit er sich stark fühlt ...“ Seine Kollegen nahmen den Täter noch am Tatort fest, er trug zwei Pistolen bei sich.