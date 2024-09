Ein sehr höflicher Randalierer vor Gericht in NÖ

Beamte beschimpft

Zweimal musste die Polizei ausrücken, weil der Mann randaliert hatte – in Mattersburg und in Neusiedl am See. Er beschimpfte die Beamten auf Arabisch, trat nach ihnen, spuckte sie an, ehe er am Boden fixiert wurde. Das Video vom zweiten Einsatz wurde im Gerichtssaal eingespielt.