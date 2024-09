Pauger bog beim Schwimmen falsch ab und gab auf

Rennen war nach dem Schwimmen gelaufen

Doch was war passiert? „Ich hatte einen relativ guten Schwimmstart, war nicht so schlecht unterwegs bei der ersten Boje“, schildert der 25-Jährige der „Krone“. „Bei der zweiten Boje bin ich dann leider ein wenig falsch abgebogen. In der Folge musste ich zurückschwimmen, wobei ich sicherlich zehn Sekunden verloren habe. Schade, denn zu dem Zeitpunkt war ich nicht schlecht dabei, lag um Position 20 und war vielleicht zehn bis zwölf Sekunden hinter der Spitze. Das hat mich mindestens 20 bis 30 Plätze gekostet. Als ich dann aufs Rad gestiegen bin, war das Rennen eigentlich schon fast gelaufen.“