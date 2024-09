Tarock ist nun Kulturerbe wie die Blasmusik!

Von Vranitzky bis Mitterlehner

Auch viele (Ex-) Politiker wie Franz Vranitzky bis Reinhold Mitterlehner sind leidenschaftliche Anhänger des Tarockspiels – in dem nun in eine ganz spezielle Saison startet: Bevor am 4. Oktober der Raiffeisen Tarockcup startet und bereits am Freitag der Hausruckcup sowie die Kurse der Linzer Tarock Akademie beginnen, wird im Schloss Zell an der Pram eine besondere Urkunde überreicht.