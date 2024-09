Messi feiert Traum-Comeback bei Inter Miami

Messi drehte die Partie mit seinen beiden Treffern (26./30. Minute) nach einem frühen Rückstand. Sein uruguayischer Kumpel Luis Suárez sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand. „Ich bin froh, dass er 90 Minuten gespielt hat. Er hat sich gut gefühlt“, sagte Inter-Trainer Gerardo Martino. Ohne Messi hatte Miami den Einzug in die MLS-Play-offs perfekt gemacht, das Team steht an der Tabellenspitze.