Messi trainiert erstmals seit Copa wieder mit Team

Starke Saison von Inter Miami

In zwölf Partien in der Major League Soccer kommt Messi in dieser Saison auf 12 Tore und 13 Vorlagen. Die vergangenen acht MLS-Spiele von Miami verpasste er, erst wegen der Copa América, dann wegen seiner Knöchelverletzung. Inter Miami, das in der vergangenen Saison die Play-offs verpasste, ist in dieser Saison als derzeit bestes Team der Liga bereits qualifiziert.