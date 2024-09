Wahlkampf: Antheringer Au als SPÖ-Thema

Im August wurde noch groß ein Untersuchungsausschuss in der Causa angekündigt, um den Kauf vollständig durchleuchten zu können. „Wir warten jetzt den Sonderlandtag und den fertigen Rechnungshofbericht ab“, sagt der Parteichef. Das klingt bei weitem nicht mehr nach der Euphorie des Augusts, als ein Untersuchungsausschuss als beschlossen Sache galt. „Da ist Nationalrätin Michael Schmidt etwas nach vorne geprescht“, so Egger und fügt hinzu: „Den Untersuchungsausschuss behalten wir uns natürlich vor.“ Bis zur Nationalratswahl in zwei Wochen schafft es die SPÖ so Aufmerksamkeit zu bekommen. Ob das Thema nach der Wahl noch heiß ist, ist aber fraglich.