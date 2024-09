Aufgrund der starken Regenfälle: 100 Meter Rutsch

Ein 71-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr mit seinem Pkw am Freitag, den 13. September, gegen 8 Uhr früh auf einem landwirtschaftlichen Karrenweg in Großraming talwärts. Aufgrund der herrschenden starken Regenfälle und des dadurch aufgeweichten Untergrundes kam der Wagen rechts vom Karrenweg ab, rutschte etwa 100 Meter eine abschüssige Wiese hinunter und prallte gegen einen Baum.



Nach Waidhofen geflogen

Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 15“ in das Landesklinikum Waidhofen/Ybbs geflogen.