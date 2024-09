Zum Ursprung der Lutz ins Metzgertobel

Der Schwalbenwurz-Enzian ist nach seiner Ähnlichkeit mit der Schwalbenwurz benannt, deren Blätter ebenfalls gegenständig angeordnet sind. Weitere Bezeichnungen sind Blaue Kreuzwurz sowie Herbst-Enzian und Hirschbrunft-Enzian, was sich auf die späte Blütezeit bezieht. Jede Pflanzer bildet mehrere aufrechte bis überhängende, mehrblütige Stängel aus. Die Blüten sitzen dabei jeweils einzeln oder zu dritt in den oberen Blattachseln. Die Blütenkrone ist außen dunkelblau gefärbt und innen rotviolett punktiert mit meist hellblauen Längsstreifen. Die Blütezeit erstreckt sich von August bis Oktober. Der Schwalbenwurz-Enzian bietet Nektar und wird in erster Linie von Bienen und Hummeln bestäubt, aber auch Selbstbestäubung ist möglich. Diese Enzianart ist zudem Futterpflanze für die Raupen des stark gefährdeten Lungenenzian-Ameisenbläulings und des Enzian-Alpen-Blattspanners. Die Pflanze gedeiht in den Tallagen sowie in Höhen von bis über 2000 Metern. Die kalkliebende Art bevorzugt meist feuchte Wiesen, Flachmoore, Waldränder, Riedwiesen und Hochstaudenfluren als Standorte. Früher wurde geglaubt, dass die Pflanze Tollwut heilen könne, weshalb sie in der Volksmedizin bei Hundebissen eingesetzt wurde.