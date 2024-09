Wetterwarnung bringt großes Kopfzerbrechen

Feuerwehren stets in Alarmbereitschaft

Dauerhaft einsatzbereit sind auch die Feuerwehren, betont Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf. In Panik verfallen ist das denkbar schlechteste Mittel, rät der oberste Feuerwehrchef den Menschen „kühlen Kopf zu bewahren.“ Am besten ist es, sich in Ruhe vorzubereiten. „Es ist nie schlecht, Sandsäcke vorrätig zu Hause zu haben, um im Ernstfall rasch reagieren zu können. Vorsorge treffen kann man auch unmittelbar rund ums Haus, in dem Gräben oder Rinnen ausgeputzt werden, damit das Wasser besser abfließen kann“, so Kropf.